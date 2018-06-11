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§ NG.kz
Костанаец стал победителем фестиваля памяти Михаила Круга
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32844
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Андрей Дорохин занял первое место на международном фестивале посвященном памяти Михаила Круга.
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§ 112
Re: Костанаец стал победителем фестиваля памяти Михаила Круга
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12776
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.06.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да..
Такого как Круг уже не будет, никогда..
Как и не будет тех настоящих и справедливых Воров в Законах старой закалки, кого он воспевал..
Саша Северный Северок..
А ведь это наш, казахстанец..
А как далеко пошел..
Сейчас Воры пошли другого порядка..
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§ 112
Re: Костанаец стал победителем фестиваля памяти Михаила Круга
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12776
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.06.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати и Виктор Цой, своей песней Перемен, открыл дорогу многим Величайшим Ворам в Законе в новую жизнь, в так сказать глобального масштаба..
Нефть, газ, алмазы, по всему миру тогда крышевали наши Воры..
Вот ведь как, почему, отучившись порой всего 4 класса в школе и сидя на зоне за кусок украденного хлеба, они выросли очень умными и образованными?
Вот это качество и воспевал в них Михаил Круг.
Прежде всего качество Человека как личности, а не как той толпы, что представляет сегодня наше общество..
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§ 112
Re: Костанаец стал победителем фестиваля памяти Михаила Круга
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12776
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.06.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати Сашу Севера раскороновали за его открытость, медийность так сказать, хотя..
Нельзя идти против своих и вставлять себя потерпевшим, пися заявление..
Да уш..
Что то не так сегодня с Ворами..
Хорошо что Круг этого никогда не узнает..
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