Цитата: Добринцофф:

Это не шедевр-это реальность ,не веришь спроси у Юджина.

с чего это я на 2-х? ... на одном...113-м... вышел по графику...пол часа и там...

Бывает соседи подвозят.

И не надо мерить пучком пребывание на даче..это очень поверхностно, узко и ...глупо