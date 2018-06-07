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≡ Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32844
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В поселке Амангельды (Красный партизан) на участках, где сейчас находятся огороды жителей домов №№ 1, 2 и 3 по ул. Рудненской и дома № 2 по улице Мира, будут проводиться плановые работы ГКП "Костанай-Су".
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§ alex_60
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.06.18 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф: мне что бы пучок редиски на салат вырастить не надо на двух автобусах тащиться на край города.


ну это шедевр мысли конечно.. вырастить пучок редиски- ехать на двух автобусах.
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* Добринцофф
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6084
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.06.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну это шедевр мысли конечно.. вырастить пучок редиски- ехать на двух автобусах.

Это не шедевр-это реальность ,не веришь спроси у Юджина.
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§ yudjin
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
yudjin


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Сообщений: 5349
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.06.18 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Это не шедевр-это реальность ,не веришь спроси у Юджина.

с чего это я на 2-х? ... на одном...113-м... вышел по графику...пол часа и там...
Бывает соседи подвозят.
И не надо мерить пучком пребывание на даче..это очень поверхностно, узко и ...глупо ;-)
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* Добринцофф
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6084
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.06.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
с чего это я на 2-х? ... на одном...113-м... вышел по графику...пол часа и там...

:lol: ;-)
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§ alex_60
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.06.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
вышел по графику...пол часа и там...

ответа нет.

ну видишь. встал- отжался. кончай уже.
наверняка редиску и лук свой продаешь .. в городе...
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§ Victor Yang
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10709
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.06.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Это не шедевр-это реальность

У физиков и лириков конструктивного диалога никогда не получится - они видят разное в одном и том же.
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