112 Re: Костанаец стал победителем фестиваля памяти Михаила Круга #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12776

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:11 Кстати и Виктор Цой, своей песней Перемен, открыл дорогу многим Величайшим Ворам в Законе в новую жизнь, в так сказать глобального масштаба..

Нефть, газ, алмазы, по всему миру тогда крышевали наши Воры..

Вот ведь как, почему, отучившись порой всего 4 класса в школе и сидя на зоне за кусок украденного хлеба, они выросли очень умными и образованными?

Вот это качество и воспевал в них Михаил Круг.

Прежде всего качество Человека как личности, а не как той толпы, что представляет сегодня наше общество..