Цитата: alex_60:

да что то не видно.

статус сохранили.

Нет, сейчас будет у них заседание в 14.00, где главным выступит Уважаемый, там и должны решить правильно.

То есть я за правила, три нарушения - Пшёл вон.

Как и за те правила что 50 раз не нарушил - Милый мой, айда за мной..

Так будет справедливее прежде всего ко всем остальным участникам форума и впоследствии к тебе самому..

Кстати знаю многих у кого более трех нарушений..

Молчат как в засаде, боятся потерять статус..

Считаю это неправильным и хамско хитрым отношением к остальным участникам форума..