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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.06.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
особенно Неймар.
селфи наверное делает.
«знал бы прикуп, жил бы в Сочи»
не, такое только русский поймет. ну и казах.
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.06.18 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
ОсУжден по политической статье и не подлежит реабилитации..


да что то не видно.
статус сохранили.
правда не пойму почему.
лимит закрыт вроде как.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12776
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.06.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
да что то не видно.
статус сохранили.

Нет, сейчас будет у них заседание в 14.00, где главным выступит Уважаемый, там и должны решить правильно.
То есть я за правила, три нарушения - Пшёл вон.
Как и за те правила что 50 раз не нарушил - Милый мой, айда за мной..
Так будет справедливее прежде всего ко всем остальным участникам форума и впоследствии к тебе самому..
Кстати знаю многих у кого более трех нарушений..
Молчат как в засаде, боятся потерять статус..
Считаю это неправильным и хамско хитрым отношением к остальным участникам форума..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12776
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.06.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так что ты на коняке..
Будешь писать спокойно и не напрягаясь, радоваться жизни на сайте..
А то всегда какой то ранимый, с жалобливым тоном..
Раскройся теперь, покажЫ что ты теперь Человек и право ты имеешь..
Попробуй сказать себе что жизнь на Форуме дается один раз и прожить ты ее должен так, чтоб о тебе помнили..

[Исправлено: 112, 11.06.2018 - 12:01]
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.06.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
quote]112: с жалобливым тоном..

что ,??????????
ты это , следи за собой. за своим здоровьем.
да, и перечень родичей ,которые живут с тобой, опубликуй. будем их с дн поздравлять.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12776
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.06.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Да ладно то..
Смотрю как тебя воодушевили мои три нарушения, аш в темах начал отписывать от огромной и бесконечной Радости..
Наверно действительно я вас всех как то забил по углам, самому неловко..
Так что лишить меня справедливо ПП считаю правильным решением..
Цветите пока, одуванчики..
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.06.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Да ладно то..



и не пойму почему ты не уп. я считаю ты должен быть уп.
давно .

[Исправлено: alex_60, 11.06.2018 - 12:26]
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.06.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
мотрю как тебя воодушевили мои три нарушения,


а что за нарушения ?
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Ответить Новый топик
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