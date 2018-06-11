Цитата: "Справка с места жительства при приеме на обучение исключена.

и тут же

Цитата: в первую очередь, принимаются проживающие на территории обслуживания организации образования, остальные - при наличии свободных мест"

Этот как понять? Откуда школа будет знать относится ли ребенок к обслуживаемой территории или нет?



Или игра "верю-не верю":

- вы к нам относитесь?

- да мы к вам относимся.



Хотя это еще одна лазейка для пополнения кармана: кому-то будет место, кому -то нет.