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§ NG.kz
С какого возраста лучше отправлять ребенка в школу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32844
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.06.18 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Специалисты Министерства образования и науки объяснили, в каком возрасте лучше всего отдавать ребенка в школу и каково обучаться вместе детям шести и семи лет. Также в ведомстве пояснили, кто вправе выбрать школу для ребенка.
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§ Алиса
Re: С какого возраста лучше отправлять ребенка в школу
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4157
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.06.18 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Справка с места жительства при приеме на обучение исключена.

и тут же
Цитата:
в первую очередь, принимаются проживающие на территории обслуживания организации образования, остальные - при наличии свободных мест"

Этот как понять? Откуда школа будет знать относится ли ребенок к обслуживаемой территории или нет?

Или игра "верю-не верю":
- вы к нам относитесь?
- да мы к вам относимся.

Хотя это еще одна лазейка для пополнения кармана: кому-то будет место, кому -то нет.
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§ 112
Re: С какого возраста лучше отправлять ребенка в школу
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12776
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.06.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто захочет, в любом возрасте выучится..
До 30ти лет разумеется..
Михайло Ломоносов тому пример..
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§ Затоболец
Re: С какого возраста лучше отправлять ребенка в школу
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 159
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 11.06.18 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не мало учится затобольских в городских школах, а родителям говорить живет возле школы, не нужно же предоставлять адресную справку.
Также в Поликлиниках, можно хоть в Астане прикрепиться, и ездить туда на лечение, не нужна же адресная справка
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