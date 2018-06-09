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§ NG.kz
Пригороды Костаная останутся без газа на 9 дней
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32839
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.06.18 - 02:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подключение потребителей будет осуществляться поэтапно по мере завершения всех запланированных работ. Костанайский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймақ" приносит извинения за причиненные временные неудобства.
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§ Ваш земляк
Re: Пригороды Костаная останутся без газа на 9 дней
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1681
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.06.18 - 02:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Ударник отключат? Плитки электрические, наверное, подорожают...
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§ Затоболец
Re: Пригороды Костаная останутся без газа на 9 дней
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 157
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 11.06.18 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как всегда Акимат Костанайской района отстаёт от своих городских коллег. Где оповещение об отключении газа в п.Затобольск?
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