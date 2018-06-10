112 Re: Чувство одиночества увеличивает риск преждевременной смерти... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12763

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:27 Я сама дверь закрыла, я собою довольна

Отчего же так плохо, отчего же так больно...



Да уш..

Какие знакомые душевные слова..

Мы сами закрываемся от всех и всея..

Ну и в приступах одиночества спиваемся, уходим в леса или находим свою маленькую радость на форумах..