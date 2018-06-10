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§ NG.kz
Чувство одиночества увеличивает риск преждевременной смерти - ученые
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32839
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Результаты новой работы продемонстрировали, что одиночество и социальная изоляция пациентов способствовали осложнениям вне зависимости от типа сердечно-сосудистых заболеваний, которыми они страдали.
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§ сайлау курманов
Re: Чувство одиночества увеличивает риск преждевременной смерти...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2760
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.06.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
знаю много одиноких старушек , из-за своей жадности или алчности боятся переписать свое жилье и депозит на детей - внуков , а так думаю в доме престарелых им было бы комфортно
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§ Алиса
Re: Чувство одиночества увеличивает риск преждевременной смерти...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4155
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 10.06.18 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
из-за своей жадности или алчности боятся переписать свое жилье и депозит на детей - внуков

а может у них страх или какие-либо причины, что после этой переписки детки/внуки помогут им на тот свет быстрее уйти? :oops:
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§ 112
Re: Чувство одиночества увеличивает риск преждевременной смерти...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12763
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот потому то мы и на форуме НГ, умрем так сказать не отходя от кассы, не в одиночестве..
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§ 112
Re: Чувство одиночества увеличивает риск преждевременной смерти...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12763
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я сама дверь закрыла, я собою довольна
Отчего же так плохо, отчего же так больно...

Да уш..
Какие знакомые душевные слова..
Мы сами закрываемся от всех и всея..
Ну и в приступах одиночества спиваемся, уходим в леса или находим свою маленькую радость на форумах..
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§ szhemchug
Re: Чувство одиночества увеличивает риск преждевременной смерти...
szhemchug


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 10.06.18
Отправлено: 11.06.18 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приходишь домой, варишь кофе…
садишься в кресло … вокруг тишина...
И каждый из нас сам для себя выбирает -
что это : Одиночество или Свобода ???
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