Victor Yang:

Помидоры и огороды - чисто советское понятие дачи. Сейчас все больше её используют для отдыха.

yudjin: Витя, ну как ты не разумиешь... ЛЮБИТЬ надо это дело: землю, растения, червячков...и относиться не как к потреблятству, а как к хобби и отдыху.