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§ NG.kz
Назарбаев предложил расплачиваться нацвалютой в странах ШОС
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32839
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.18 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана на заседании Совета глав государств - участников ШОС в Циндао отметил необходимость задействовать в полную силу потенциал делового совета и межбанковского объединения ШОС.
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§ 112
Re: Назарбаев предложил расплачиваться нацвалютой в странах ШОС
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12763
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 22:26
Комментарий удален модератором.
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§ сайлау курманов
Re: Назарбаев предложил расплачиваться нацвалютой в странах ШОС
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2760
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.06.18 - 07:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в евросоюзе смогли перейти на единую валюту , а наши никак не могут , странно все это
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