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§ NG.kz
Рассылку о бесплатных iPhone X от "Технодома" назвали ложной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32839
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанцы начали получать рассылку в Whatsapp о бесплатных подарках. В тексте говорится о том, что компания "Технодом" дарит всем iPhone X в честь 20-летия Астаны. В середине апреля компания уже опровергала рассылку о бесплатных ваучерах.
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§ 112
Re: Рассылку о бесплатных iPhone X от "Технодома"...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12763
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хитрый ход Технодома..
О нем говорят..
А это уже реклама.
Даже эта статья и даже этот мой профессиональный комментарий..
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