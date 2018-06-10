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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 193
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.06.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
у тебя сегодня туго с шуткой юмора, да?


нет, все гуд.
я же оценил по достоинству про комментатора твой пост .
скорее всего ты не понял мой ответ..
юмор то тонкий, на грани, английский называется.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4680
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.06.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Балин. :lol:
Но, Марик на КазСпорте бы смотрелся, в противоположность Уткину. 8-)
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 193
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.06.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Но, Марик на КазСпорте бы смотрелся, в противоположность Уткину.


на казспорте..ну не знаю . на казспорте я только последний бой GGG смотрел.
ну а этот с утиной фамилией- ну идиоты везде востребованы.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4680
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.06.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Ну так Аршавина на КС и зазывают.
А у нас есть свой профи. комментатор.
В перерывах бы вел еще программу " Едим дома" :lol:
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 193
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.06.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кстати честно- не помню репортажа с Уткиным.который я бы смотрел.
а может я и не знал что это он.
потому как смотрю телик редко. когда надо.
но то что пишут про него и его фото - отторгает.
может это личное.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12763
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а сегодня у меня урок Высокой Казахской Кухни ( ВКК)..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12763
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас двойная радуга..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12763
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другой конец..
Или начало..
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