alex_60 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #11690





(Полноправные пользователи) Сообщений: 193

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:05 кстати честно- не помню репортажа с Уткиным.который я бы смотрел.

а может я и не знал что это он.

потому как смотрю телик редко. когда надо.

но то что пишут про него и его фото - отторгает.

может это личное.