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§ NG.kz
Назарбаев рассказал, какие подарки дарят друг другу президенты
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32839
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.18 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана рассказал, какие подарки дарят друг другу главы государств. Также глава государства прокомментировал подаренный президенту России Владимиру Путину орден дружбы КНР во время его официального визита в Китай.
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§ 112
Re: Назарбаев рассказал, какие подарки дарят друг другу...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12763
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рональдо уже прибыл в россию, есть на что посмотреть..
Тем более сожрал весь каравай..
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§ 112
Re: Назарбаев рассказал, какие подарки дарят друг другу...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12763
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а Россия в самой слабой группе, скорее всего она там всех порвет..
Потому нужно пока рвет, ехать..
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§ Мишаня
Re: Назарбаев рассказал, какие подарки дарят друг другу...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 529
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 10.06.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну а Россия в самой слабой группе, скорее всего она там всех порвет.

Есть анекдот про игру России с Эстонией, кратко от комментатора: идет 10 минута матча. На поле появляется сборная Эстонии. Счет по-прежнему 0:0.
Что-то мне подсказывает, наваляют арабы, эдак 2:0. Если и что ехать, так на игру Перу. Они давно на ЧМ не были, будут рвать и метать :-)
А так, билеты взял? Сотку запульнул?
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§ Мишаня
Re: Назарбаев рассказал, какие подарки дарят друг другу...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 529
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 10.06.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В продолжении, кому праздник, а нам в Екатеринбурге пропуска в центр, запрет маршрутов пригородных (не муниципальных) автобусов. Тотальная проверка доков, и с УрФО ввоз десятка тысяч полицейских. И, кстати, красят асфальт и гранит. Про траву не знаю :-)
Завесили белыми полотнами позор города. Welcome to Russia, или говоря словами Мудко, велком тю Екатеринбург :-)
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§ 112
Re: Назарбаев рассказал, какие подарки дарят друг другу...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12763
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
А так, билеты взял?

Я Чемпионаты Мира не очень любитель смотреть..
Более интересен клубный футбол..
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