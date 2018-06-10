Цитата: 112:

Ну а Россия в самой слабой группе, скорее всего она там всех порвет.

Есть анекдот про игру России с Эстонией, кратко от комментатора: идет 10 минута матча. На поле появляется сборная Эстонии. Счет по-прежнему 0:0.

Что-то мне подсказывает, наваляют арабы, эдак 2:0. Если и что ехать, так на игру Перу. Они давно на ЧМ не были, будут рвать и метать

А так, билеты взял? Сотку запульнул?