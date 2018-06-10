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§ NG.kz
Казахстан: реформа образования или теория заговора?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32837
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Школы не успевают за темпом времени, учителям приходится больше работать за мизерную зарплату, а школьники все чаще страдают от хронической усталости. Таковы плоды реформы образования в Казахстане, возглавляет которую… Всемирный банк.
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§ сайлау курманов
Re: Казахстан: реформа образования или теория заговора?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2759
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.06.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
детишки давно усвоили , без крутых родоков с их кошельком и связями ты в этой жизни просто ничтожество, поэтому и сильно не напрягаются грызть гранит науки , а бедные родители со средним достатком никак не уразумеют главный постулат этой жизни
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* 112
Re: Казахстан: реформа образования или теория заговора?
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12754
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть помучаются как мучались мы когда то..
Выживает сильнейший как говорится..
Остальные расползаются по форумам и доказывают свои знания исходя из прочтения Википедии и Ютьюба..
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* Змея Подколодная
Re: Казахстан: реформа образования или теория заговора?
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 473
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 10.06.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Остальные расползаются по форумам и доказывают свои знания исходя из прочтения Википедии и Ютьюба..

Верно подмечено, некоторые из форумных провокаторов не хотят копнуть глубже,чем Википедия.
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* 112
Re: Казахстан: реформа образования или теория заговора?
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12754
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
некоторые из форумных провокаторов не хотят копнуть глубже,чем Википедия.

Да бросьте..
Вы ищите провокаторов во всех, кто черпает знания из интернета, должным образом не проучившись как то там в школе?
Даже Путин не знает без Википедии почему Говядина..
Тем не менее я не могу сказать на него что он как то не умен или неначитан..
Не говооя уже об образовании..
Все мы тут сидим немного Путины и нужно отдать должное американцам..
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