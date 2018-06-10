112 Re: Казахстан: реформа образования или теория заговора? #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12754

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:26 Цитата: Змея Подколодная:

некоторые из форумных провокаторов не хотят копнуть глубже,чем Википедия.

Да бросьте..

Вы ищите провокаторов во всех, кто черпает знания из интернета, должным образом не проучившись как то там в школе?

Даже Путин не знает без Википедии почему Говядина..

Тем не менее я не могу сказать на него что он как то не умен или неначитан..

Не говооя уже об образовании..

Все мы тут сидим немного Путины и нужно отдать должное американцам..