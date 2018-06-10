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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.06.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В моём уголке - всё нормально


уголок юнната. в детство потянуло значит.
кот нужен живой. и портрет Ленина на стене не помешает.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.06.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вода пока - есть.Поливаем...


купи магнит на счетчик. и поливай круглосуточно с большим напором.
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4680
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.06.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немец едет в Москву на ЧМ-2018 на тракторе. Надеется успеть к началу. Чтобы не скучать, взял с собой свою таксу Ведьмочку
В сети есть даже видос ап нем.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13954
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.06.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
купи магнит на счетчик. и поливай к

Вы не можете,чтобы что то не украсть.
Не украл - день прожит зря... :lol: ;-)
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.06.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вы не можете,чтобы что то не украсть.


зачем украсть. экономия слово знакомо?
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.06.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Не украл - день прожит зря...


да уж. кукурузу может тебе вспомнить.
или яблоки.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13954
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.06.18 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
зачем украсть. экономия слово знакомо?

Синдром молодого Марика - это называется... :lol:
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.06.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
это называется...


кукурузу тырить у фермера и яблоки тырить у соседей-
как называется?

[Исправлено: alex_60, 10.06.2018 - 18:54]
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.06.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и да, работа по черному, кусты там кому стригешь или что.
ты это ,молчать иногда полезно.
чем отвечать.
да и похоже за пультом не САМ..
сам похоже заболел. заместитель пишет.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13954
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.06.18 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
сам похоже заболел.

Не,Алекс,не заболел - отдыхаю.

Ходили ночью тырить Черешню,
к Бауру...
:lol: :oops:
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