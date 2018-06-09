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≡ "Стукачество" или гражданская позиция?: Эксперты о 240 тысячах тенге от Шпекбаева		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Стукачество" или гражданская позиция?: Эксперты о 240 тысячах тенге от Шпекбаева
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32837
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.06.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев пообещал, что за информацию о взяточниках заявитель сможет получить до 240 тысяч тенге. Это будет возможным, если данные подтвердятся.
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* 112
Re: "Стукачество" или гражданская позиция?: Эксперты о...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12754
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.06.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
А как это сделать физически?
Ну подкупаешь ты чиновника, ну так тебе же самому выгодно открыть тут точку для того или иного предпринимательства и эти жалкие 240 штук что ты сейчас выиграешь, настучав на кого то, потерять можешь десятки миллионов..
240 штук в принципе это мизер, за который кто то смог бы рисковать..
Понимаю там гаишник, раз ты нарушил, второй раз, откупился, в третий раз его подставил, хорошо, получил 240 тысяч..
Но в четвертый перед законом будешь уже отвечать по полной.
Если ты злостный нарушитель..
Но опять же нужно подставлять "своего" гаишника, которого ты знаешь..
Чужак наврят ли сразу возьмет сумму и к нему нужно "привыкать" так сказать..
А в садик устроить свое дитя?
А в хорошую не дворовую школу?
Да практически тогда сделать это будет невозможно обычному человеку и его дитя будет учиться среди идиотов в обычной школе..
Выйдет таким же..
Эти 240 тысяч тенге как то спасут?
Минимум 3 миллиона надо..
В среднем около пяти..
Тогда и стукачест., ой, донесения будут идти боле менее в бОльшем количестве и без боязни для личного будущего..
За такие деньги вполне можно стучать, то бишь доносить..
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§ таноми52
Re: "Стукачество" или гражданская позиция?: Эксперты о...
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.06.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соглашусь с Айдосом Сарымом: нужен процент от конфиската. Тогда и рыбка будет покрупнее и заинтересованных побольше. А люди, которые имеют "активную гражданскую позицию" как раз гнушаются доносительства в отношении корыстных преступлений - слишком порядочны для этого. Так что на первых порах искоренения коррупции ставку надо делать на материально заинтересованных и стимулировать их уж, конечно, не этими 240-ми тысячами
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§ сайлау курманов
Re: "Стукачество" или гражданская позиция?: Эксперты о...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2759
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.06.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно , если я в своих мемуарах лет так через пару десятков , напишу о всех кому давал взятки , могут их взять за жабры? наверняка те тоже будут на пенсии и для них это будет удар
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* 112
Re: "Стукачество" или гражданская позиция?: Эксперты о...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12754
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
если я в своих мемуарах лет так через пару десятков , напишу о всех кому давал взятки

Ну получится как с Вайнштейном..
По западненски.
Или как Путин сказал на эту тему - А почему не тогда сразу?
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§ сайлау курманов
"Стукачество" или гражданская позиция?: Эксперты о 240 тысячах тенге от Шпекбаева
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2759
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.06.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
никак нельзя , они сильнее меня , просто съедят и не подавятся
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* 112
"Стукачество" или гражданская позиция?: Эксперты о 240 тысячах тенге от Шпекбаева
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12754
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
они сильнее меня , просто съедят и не подавятся

Начнем с налоговиков.
Ни одного старенького там нет, если и есть, как например М, бывший начальник, то сейчас он на побегушках или выкинули вообще..
Гаи.
Ни одного крышующего старичка не осталось которых знал что крышевали.
Ну начальники пару человек что остались не в счет, а вот которые в патрульках непосредственно работали, их нет..
Ну Экологи, там знакомый остался конечно и старичков так не чистили, тут конечно они меньше соприкасались с мелким бизнесом, в основном Комбинат у них на примете у нас или же дворцы в Костанае, которые вышли за рамки своей земли..
Кто там еще?
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§ сайлау курманов
Re: "Стукачество" или гражданская позиция?: Эксперты о...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2759
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.06.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вы мелко мыслите , те кто получал или кому я давал взятки пошли выше , сидят на судах , в акиматах , в прокуратуре , так что вы меня поймете
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