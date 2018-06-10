Цитата: Menden1968:

Все едут на поклон к падишаху в белый дом ,чтобы он к ним был милостив Марик не подскажешь у кого арестовали деньги и кто ездил в белый дом чтоб сняли арест,и какие преференции выторговал себе Траст.

Это бизнес.

Занимался когда либо им?

А Трамп Великий Бизнесмен и мудрейший среди них..

То что деньги арестовали..

Ну так имели на то полное право, не нужно было нам обворовывать и накалывать иностранных инвесторов, думая что у нас до сих пор лихие 90е..

И больше скажу, нужно было наказать за это и конкретно вплоть до ваедения санкций..