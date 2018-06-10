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≡ "Вместо тысячи слов": фото Меркель и Трампа с саммита G7 обсуждают в Сети		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Вместо тысячи слов": фото Меркель и Трампа с саммита G7 обсуждают в Сети
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32836
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Западные СМИ обратили внимание на снимок с саммита G7, который, с точки зрения многих, идеально иллюстрирует отношения между странами-участниками. Речь идет о фото, на котором федеральный канцлер ФРГ строго смотрит на сидящего у стола президента США.
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§ 112
Re: "Вместо тысячи слов": фото Меркель и Трампа с...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12751
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Нихт Проблэм.
Мы не будем перед ним жевать сопли годами..
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§ Menden1968
Menden1968
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.06.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все едут на поклон к падишаху в белый дом ,чтобы он к ним был милостив Марик не подскажешь у кого арестовали деньги и кто ездил в белый дом чтоб сняли арест,и какие преференции выторговал себе Траст.Да что там с цементным заводом запустили его.
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§ alex_60
Re: "Вместо тысячи слов": фото Меркель и Трампа с...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.06.18 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
гадать тут не надо. человек давал клятву, вступая в ряды. комсомольцев. гдровских.
и стал их предводителем.
и то что он стал во главе Германии- не отменяет этого.
клятва не отменена. клятва вещь до конца.
ну а башня сама сдалась.
воевать больше не с кем.
наконец то наступил мир во всем мире.
как октябренок/пионер/комсомолец я счастлив.

[Исправлено: alex_60, 10.06.2018 - 17:50]
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§ Menden1968
Menden1968
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.06.18 - 17:50
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Menden1968
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12751
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
Все едут на поклон к падишаху в белый дом ,чтобы он к ним был милостив Марик не подскажешь у кого арестовали деньги и кто ездил в белый дом чтоб сняли арест,и какие преференции выторговал себе Траст.

Это бизнес.
Занимался когда либо им?
А Трамп Великий Бизнесмен и мудрейший среди них..
То что деньги арестовали..
Ну так имели на то полное право, не нужно было нам обворовывать и накалывать иностранных инвесторов, думая что у нас до сих пор лихие 90е..
И больше скажу, нужно было наказать за это и конкретно вплоть до ваедения санкций..
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§ 112
Menden1968
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12751
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
поклон к падишаху в белый дом ,чтоб

Кстати и безо всяких арестов в красный дом китайского Дракона весь мир едет за какими то Преференциями..
Ну и слово то какое у меня всплыло..
Разве это не так?
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§ Menden1968
Menden1968
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.06.18 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой Марик нет у меня времени учить тебя немецкой мове да не нихт проблем а каин проблем...проблема кто ?что? Существительное..
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§ Menden1968
Re: Menden1968
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.06.18 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты слишком жесток с своей стране.
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§ 112
Re: Menden1968
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12751
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Что может быть преданнее слабого отвергнутого кем то человека..
Всех приму..
Всех выслушаю, вы пока держитесь там..
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§ 112
Re: Menden1968
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12751
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
Отправлено: 10.06.18 - 18:06
Ты слишком жесток с своей стране

Это не жестокость.
Это прагматизм.
Если мы будем защищать наших жуликов и воров, которые обобрав нас до нитки начинают обворовывать остальной мир, мы превратимся в скором времени в какое то Сомали, защищая своих жуликов своими жизнями от всего мира..
Жулик и вор обязан отвечать, в какой бы стране он не был и даже в нашей..
И вставать на их сторону я не намерен.
Мы же стремимся создать демократическое государство, или нет?
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§ 112
Re: Menden1968
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12751
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
да не нихт проблем

Нихт на немецком тоже Нет..
По моему..
Кстати наша ответка..



Смотрится гораздо красивей и солидней в отличии от Братков..
Обращаем внимание как наши красавцы стоят по обе руки Ци Пиня.
Остальных мужиков не знаю кто такие..

[Исправлено: 112, 10.06.2018 - 18:55]
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