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≡ "Вместо тысячи слов": фото Меркель и Трампа с саммита G7 обсуждают в Сети		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Вместо тысячи слов": фото Меркель и Трампа с саммита G7 обсуждают в Сети
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32836
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.06.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Западные СМИ обратили внимание на снимок с саммита G7, который, с точки зрения многих, идеально иллюстрирует отношения между странами-участниками. Речь идет о фото, на котором федеральный канцлер ФРГ строго смотрит на сидящего у стола президента США.
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* Обликоморале
Re: "Вместо тысячи слов": фото Меркель и Трампа с...
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4677
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.06.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже вместо тысячи слов-ответка.
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* Обликоморале
Re: "Вместо тысячи слов": фото Меркель и Трампа с...
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4677
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.06.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россияне шутят про это фото.
" Крым чей?"
Трамп же выдал уже по нему фразу.
Типо нашей.
" Поздно, поезд ушел" и обвинил во всем Обаму.
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§ 112
Re: "Вместо тысячи слов": фото Меркель и Трампа с...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12739
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как правило хорошая постанова..
Потому как Меркель перед этим как то немного опозорилась, приехав к Трампу в Америку, который провел с ней пару минут и отправил к себе в Германию с треском..
Тогда как Макрона принимал трое суток..
Вместе ходили по баням и бруклинским саунам..
Теперь чтоб немцам не обидно было..
А как Трамп на нее снизу смотрит надменно..
Это же просто очередное издевательство..
Не позавидуешь немцам..
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* Menden1968
"Вместо тысячи слов": фото Меркель и Трампа с саммита G7 обсуждают в Сети
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.06.18 - 16:33
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* alex_60
Re: "Вместо тысячи слов": фото Меркель и Трампа с...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 183
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.06.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
который провел с ней пару минут и отправил к себе в Германию с треском..
Тогда как Макрона принимал трое суток..
Вместе ходили по баням и бруклинским саунам..


ты на что намекаешь?
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