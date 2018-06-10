112 Re: "Вместо тысячи слов": фото Меркель и Трампа с... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12739

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:13 Как правило хорошая постанова..

Потому как Меркель перед этим как то немного опозорилась, приехав к Трампу в Америку, который провел с ней пару минут и отправил к себе в Германию с треском..

Тогда как Макрона принимал трое суток..

Вместе ходили по баням и бруклинским саунам..

Теперь чтоб немцам не обидно было..

А как Трамп на нее снизу смотрит надменно..

Это же просто очередное издевательство..

Не позавидуешь немцам..