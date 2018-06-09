112 Re: "Стукачество" или гражданская позиция?: Эксперты о... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12739

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:50 Хм..

А как это сделать физически?

Ну подкупаешь ты чиновника, ну так тебе же самому выгодно открыть тут точку для того или иного предпринимательства и эти жалкие 240 штук что ты сейчас выиграешь, настучав на кого то, потерять можешь десятки миллионов..

240 штук в принципе это мизер, за который кто то смог бы рисковать..

Понимаю там гаишник, раз ты нарушил, второй раз, откупился, в третий раз его подставил, хорошо, получил 240 тысяч..

Но в четвертый перед законом будешь уже отвечать по полной.

Если ты злостный нарушитель..

Но опять же нужно подставлять "своего" гаишника, которого ты знаешь..

Чужак наврят ли сразу возьмет сумму и к нему нужно "привыкать" так сказать..

А в садик устроить свое дитя?

А в хорошую не дворовую школу?

Да практически тогда сделать это будет невозможно обычному человеку и его дитя будет учиться среди идиотов в обычной школе..

Выйдет таким же..

Эти 240 тысяч тенге как то спасут?

Минимум 3 миллиона надо..

В среднем около пяти..

Тогда и стукачест., ой, донесения будут идти боле менее в бОльшем количестве и без боязни для личного будущего..

За такие деньги вполне можно стучать, то бишь доносить..