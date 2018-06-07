alex_60 Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за... #75





(Полноправные пользователи) Сообщений: 178

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:28 решил для себя уточнить значение слова-ДАЧА.



//Оказывается, слово «дача» появилось в русском языке еще в начале XVIII века. Дачей называли земли, подаренные царем Петром I своим приближенным для временных строений вблизи новопостроенного Петербурга.

Царские придворные жили в Москве. Ездить в Петербург часто было трудно и накладно, а царь требовал постоянного присутствия в новой столице – не на постоялых же дворах останавливаться знати!

Так и появились в российском обиходе «дачи» – земли данные царем. Конечно, они совсем не напоминали дачи в современном понимании слова. Это были огромные поместья на многие сотни гектаров с капитальными строениями в духе того времени. Но слово дача вошло в обиход и закрепилось в значении «временное жилье за городом».////



про помидоры, огороды, полив тут ни слова.