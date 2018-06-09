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§ NG.kz
Осторожно! Продают рыбу с паразитами!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32833
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.06.18 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем, кто покупает рыбу в Астыкжане - будьте внимательны! Рыба голец свежемороженая оказалась вся с паразитами.
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§ 112
Re: Осторожно! Продают рыбу с паразитами!
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12734
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.06.18 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попадается..
Частенько..
Просто когда не замечаешь, находишь это вкусным..
Но мы как то уже перестали брать замороженную рыбу, все больше местных карасей едим, хотя и не факт что и они тоже такие же..
Интересно что в сельди например к пиву, иногда выкидываем если заметим, когда не замечаешь , спокойно откушиваешь..
Опасная конечно вещь говорят, но куда деваться..
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§ Валентин
Re: Осторожно! Продают рыбу с паразитами!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7405
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.06.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рыба голец свежемороженая оказалась вся с паразитами


Минтай не покупайте никогда в таком случае :)
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