112 Re: Осторожно! Продают рыбу с паразитами! #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12734

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:45 Попадается..

Частенько..

Просто когда не замечаешь, находишь это вкусным..

Но мы как то уже перестали брать замороженную рыбу, все больше местных карасей едим, хотя и не факт что и они тоже такие же..

Интересно что в сельди например к пиву, иногда выкидываем если заметим, когда не замечаешь , спокойно откушиваешь..

Опасная конечно вещь говорят, но куда деваться..