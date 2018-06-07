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≡ Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32833
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В поселке Амангельды (Красный партизан) на участках, где сейчас находятся огороды жителей домов №№ 1, 2 и 3 по ул. Рудненской и дома № 2 по улице Мира, будут проводиться плановые работы ГКП "Костанай-Су".
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§ alex_60
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 178
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.06.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
решил для себя уточнить значение слова-ДАЧА.

//Оказывается, слово «дача» появилось в русском языке еще в начале XVIII века. Дачей называли земли, подаренные царем Петром I своим приближенным для временных строений вблизи новопостроенного Петербурга.
Царские придворные жили в Москве. Ездить в Петербург часто было трудно и накладно, а царь требовал постоянного присутствия в новой столице – не на постоялых же дворах останавливаться знати!
Так и появились в российском обиходе «дачи» – земли данные царем. Конечно, они совсем не напоминали дачи в современном понимании слова. Это были огромные поместья на многие сотни гектаров с капитальными строениями в духе того времени. Но слово дача вошло в обиход и закрепилось в значении «временное жилье за городом».////

про помидоры, огороды, полив тут ни слова.
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§ Victor Yang
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10706
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.06.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
про помидоры, огороды, полив тут ни слова.

Помидоры и огороды - чисто советское понятие дачи. Сейчас все больше её используют для отдыха.
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§ elektron
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1336
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.06.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Сейчас все больше её используют для отдыха.

И желательно это делать в рамках закона :oops:
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§ таноми52
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
таноми52


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Сообщений: 41
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.06.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удивительно, насколько популярной тема-то оказалась! Уже 77 постов. Видно, понятия: земля. огород, дача, свои овощи и т.п. прочно сидит в нашем, всё ещё совковом, менталитете.
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§ 112
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12734
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Сейчас все больше её используют для отдыха.

Если ты очень богатый человек.
Я брал для мойки автомобиля и паласов в первую очередь..
Но как то затянуло..
Для отдыха тоже пахать на ней надо, ухаживать, практически так же как и за картошкой..
Садовника нанимать, в те же деньги упрешься , если не больше..
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