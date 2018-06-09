alex_60 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12395





(Полноправные пользователи) Сообщений: 178

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:44 сегодня у племянника в реклингхаузене день рождения, посмотри где это .

дожили- сообщают оk- за день- надо поздравить. спасибо им.

поздравил. по whatsapp, такая штука есть, поговорили, посмотрели друг на друга.

хотя у меня на внутренней дверце на кухне все расписано. кто когда родился и кто когда

, ну да. туда. в караганду.



[Исправлено: alex_60, 09.06.2018 - 21:57]