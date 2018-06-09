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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12734
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.06.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы нашу погоду украли..
У нас попрохладнее..
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13950
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.06.18 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вывел воду на улицу,на этом моя работа-

закончилась. Барьара - поливает. Мне нельзя
такую работу доверять... :lol:
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 178
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.06.18 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не, ну не. ни при луне будь сказано.
СУББОТА, а главный по ветке пишет.
что то пошло не так.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 178
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.06.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мне нельзя
такую работу доверять..


да,ты по сьемкам спец. и в прямом и переносном.
это известно.

[Исправлено: alex_60, 09.06.2018 - 21:30]
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 178
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.06.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сегодня у племянника в реклингхаузене день рождения, посмотри где это .
дожили- сообщают оk- за день- надо поздравить. спасибо им.
поздравил. по whatsapp, такая штука есть, поговорили, посмотрели друг на друга.
хотя у меня на внутренней дверце на кухне все расписано. кто когда родился и кто когда
, ну да. туда. в караганду.

[Исправлено: alex_60, 09.06.2018 - 21:57]
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4670
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.06.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
. Мне нельзя
такую работу доверять

Так и говори прямо -шалом шабат.))))))
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13950
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.06.18 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в реклингхаузене де

Город,райцентр. Население-114 000
чел.на 2015 год.Два дня назад в городе
при строительстве была обнаружена авиабомба... :-o
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 178
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.06.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Два дня назад в городе
при строительстве была обнаружена авиабомба.


город то хоть цел? боюсь звонить ..
а бомба чья?
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1336
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.06.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
сегодня у племянника в реклингхаузене день рождения, посмотри где это .дожили- сообщают оk- за день- надо поздравить. спасибо им.

Да дожили, понеметчину косят, да не правильно ;-)
Поздравляют то в день правильный, а организуют да заранее 8-)
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 178
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.06.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
сегодня у племянника в реклингхаузене день рождения


у меня до сих пор номера, точнее рамка реклингхаузеновская,
где машину покупал.
я этот город знаю лучше своих родичей.
месяц по нему ходил в свое время,
точнее два,два раза по месяцу.
в перерывах между. ну типа дачи там было.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13950
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.06.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а бомба чья?

Не знаю,может Амеріканская,
может Англійская.Времён Второй
міровой Войны... :-o
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13950
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.06.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В моём уголке - всё нормально

:lol: :lol: :lol: :lol: :oops: :oops: :-P
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