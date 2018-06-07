Цитата: alex_60:

вот ты мне скажи.

ты спекулянт. закупмл на складской- продал в ЗТБ,

ты не устал от этого?

Что значит устал не устал,вообще то это моя работа.

Цитата: alex_60:

для меня ЛИЧНО это фантастика, что в ЗТБ люди у тебя покупают огурцы, помидоры,лук, землянику?

они что-ли сдурели совсем?

или туда все местные олигархи переехали?

Судя по ценам олигархи всё таки в городе в суперах закупаются,потому что, то что касается овощей фруктов у меня в ЗТБ по любому будет дешевле и качественней.