Цитата: Ваш земляк:

китайский. А у нас нормальный, сыктывкарский и гагаринский.

У нас китайский.

Столешни, ламинат, направляющие, опоры всякие..

В России не спорю, переработка как и дерево скорее всего на высшем уровне невысокого диапазона по ценам.

Дальше Италия.

Но вот кухню я себе там фасад, чтоб вырезали заказываю, приходит обычный китайский..

Но еще раз, вырезка на уровнях..

Мебель взял российскую, два уголка.

Так вот, один полностью с китайского и кожзама и тряпок и наполнителя..

Сдается мне что и дерево китайское обработка..

Второй скорее всего чисто россияский, но опять же наполнитель, тряпье, у нас на рынке один в один китайское..

Этот просевший какой то.

Но вот первый я его ищу и не могу по области такой же найти.

Кожзам, все снимается, мебель на три части разбирается как и огромные кресла..

Но не российский чисто он..

У нас кстати тоже мебель наша тут эшелонами продается.

Но не выдерживается элементарная сушка дерева, тряпье наполнители, скобы, нити, направляющие и эти, на чем мебель стоит, полностью все Китай..