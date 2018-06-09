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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4666
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.06.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Давай подробней о серых бывших рассказывай.
Кто,что, где.
Подкинул тебе тему...
Поиграй в Мегре или Марпл.
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1677
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.06.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
То есть сборщиков китайского ламината?

Ну у вас, может, и китайский. А у нас нормальный, сыктывкарский и гагаринский.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12730
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
китайский. А у нас нормальный, сыктывкарский и гагаринский.

У нас китайский.
Столешни, ламинат, направляющие, опоры всякие..
В России не спорю, переработка как и дерево скорее всего на высшем уровне невысокого диапазона по ценам.
Дальше Италия.
Но вот кухню я себе там фасад, чтоб вырезали заказываю, приходит обычный китайский..
Но еще раз, вырезка на уровнях..
Мебель взял российскую, два уголка.
Так вот, один полностью с китайского и кожзама и тряпок и наполнителя..
Сдается мне что и дерево китайское обработка..
Второй скорее всего чисто россияский, но опять же наполнитель, тряпье, у нас на рынке один в один китайское..
Этот просевший какой то.
Но вот первый я его ищу и не могу по области такой же найти.
Кожзам, все снимается, мебель на три части разбирается как и огромные кресла..
Но не российский чисто он..
У нас кстати тоже мебель наша тут эшелонами продается.
Но не выдерживается элементарная сушка дерева, тряпье наполнители, скобы, нити, направляющие и эти, на чем мебель стоит, полностью все Китай..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12730
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Ну у вас, может, и китайский. А у нас нормальный, сыктывкарский и гагаринский.

Время придет, покажу огрехи мебели российской..
Китай наверно по крепче будет значит?
Тряпье снял с мебели, там ужос что..
Но цена решила тогда все..
По цене наверно все..
Диван с двумя кресло кроватями что то я за 180 тысяч взял.
Другой 240 с копейками..
Фасад на кухню открывашка сороковка 2000.
У меня где то одна запасная лежит, прям с России..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12730
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ну вот кстати..



Одну заказываешь это 2000, когда больше, то значительно меньше стоит..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12730
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как то хотел закупить оборудование, да гараж в аренде был и свет там дают время от времени..
Хотел корпусную мутить.
По тем ценам оборудование что то в десятку бакинских было..
Отклал это дело на время, да так и подзабыл, кризис закерил..
Сейчас смысла уже не вижу, практически все хаты оборудовал корпусной и она к слову недорогая..
Те же комоды 800 на 45 местные по 15 тысяч..
Что уже не деньги.
До девальвации это было 18000.
Кухни тоже недорогие, в пятихатку бакинских можно собрать неплохие экземпляры..
Причем столешню самому купить в оптовке и порезать, потолок подогнать можно с подсветками, делал лет 10 назад такую конструкцию, мойку сам покупаешь, ножки сам, открывашки сам..
Кухня выходит в копейки..
Даже если фасады заказываешь в России нужной резки..
Тогда уже смысла меньше в оборудовании..
Кстати, сколько сейчас нужно оборудовать небольшой не очень профессиональный цех для сэбэ?
Думаю сейчас в баксах это семёра будет..
Но уже денег таких нет..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12730
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.06.18 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как то хотел даже на благотворительность замутить..
Сейчас это типа Лизинг или как его там, но хотел заранее заказы из форумчан наделать по корпусной и все на цех по благотворительности..
Да никто не поддержал..
Идея была жесткая..
Чтобы не просить..
Сам я по моему что то о 200 тысячах говорил, чтобы вложить и потом забрать.Тогда мебель дорогое удовольствие было..
Но мы не дружны..
Каждый старается показать себя господином, на уровне холопа..
Да уш..
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