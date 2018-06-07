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≡ Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32832
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В поселке Амангельды (Красный партизан) на участках, где сейчас находятся огороды жителей домов №№ 1, 2 и 3 по ул. Рудненской и дома № 2 по улице Мира, будут проводиться плановые работы ГКП "Костанай-Су".
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§ Victor Yang
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10705
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.06.18 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

За 2 недели, в среднем, я могу заработать 50 тыс., это по 3 часа в день. За первые две недели лета я заработаю на картошку, следующие - овощи, потом - ягоды и фрукты. Т.е. За 6 недель я обеспечу себя всеми этими продуктами, причём нет риска пропустить запланированный полив и потерять урожай.
Поэтому я, собственно, и поставил вопрос - насколько выгодно выращивать овощи самому, если не живёшь рядом с огородом. Я могу быть не прав, но мне нужны весомые аргументы.
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§ alex_60
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.06.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Поэтому я, собственно, и поставил вопрос - насколько выгодно выращивать овощи самому,


овощи согласен- сейчас смысла нет. это уже однозначно.
но если уже есть дача с садовыми насаждениями
плюс "лирика". плюс дети
смысл есть. .очень большой.
есть же еще кое какие нюансы.
вот у сына на даче баня, например.
тоже"лирика"
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§ yudjin
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
yudjin


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Сообщений: 5347
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.06.18 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
но мне нужны весомые аргументы.

Витя, ну как ты не разумиешь... ЛЮБИТЬ надо это дело: землю, растения, червячков...и относиться не как к потреблятству, а как к хобби и отдыху. Ну кто-то же монеты собирает, марки там разные выписывает...тратит на это деньги...
другой на охотничьи и рыболовные причиндалы ...третьи на автоцацки...
каждому - своё, как грится... но тот, кто не имеет никакого хобби, никогда не поймёт тех, кто чем-либо занимается... проверено на себе!
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§ alex_60
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
alex_60


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Сообщений: 173
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.06.18 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
По сабжу, по сути водопроводчики имеют полное право на свои действия. Но чисто по людски, надо было все же сразу предупреждать, что не стоит в этом году сажать огороды.


да в том то и дело.никто не пойдет в суд. не будет судиться .
никто не говорит что у них есть документы на эту землю.
люди просто не поймут, почему так. вдруг.
и кто сбросил на них этот экскаватор.
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§ Victor Yang
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Victor Yang


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Сообщений: 10705
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.06.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
и относиться не как к потреблятству, а как к хобби и отдыху


Да про это разве кто говорит? Это вполне себе понятно, если человек может себе это позволить. Заниматься любимым делом - это очень хорошо.
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§ Добринцофф
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Добринцофф


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Сообщений: 6077
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.06.18 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вот ты мне скажи.
ты спекулянт. закупмл на складской- продал в ЗТБ,
ты не устал от этого?

Что значит устал не устал,вообще то это моя работа.
Цитата:
alex_60:
для меня ЛИЧНО это фантастика, что в ЗТБ люди у тебя покупают огурцы, помидоры,лук, землянику?
они что-ли сдурели совсем?
или туда все местные олигархи переехали?

Судя по ценам олигархи всё таки в городе в суперах закупаются,потому что, то что касается овощей фруктов у меня в ЗТБ по любому будет дешевле и качественней.
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§ Добринцофф
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Добринцофф


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Сообщений: 6077
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.06.18 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А на даче не обязательно только попой из грядок торчать.
Можно цветничок, шашлычок, банька- в общем использовать для отдыха.

И в чём кайф?Натопить баню,попариться и сидеть как дураку пить пиво,вот это ты называешь отдыхом?
Юджин обьясни пож. человеку как отдыхает настоящий дачник.
Клубнику прополоть ,да прорядить что бы не зарастала сильно.
Малину пообрезать ,высадить рассаду и в связи с неусточивой погодой желательно бы накрыть плёнкой ,а если вдруг на завтра будет жара,то надо срочно ехать на дачу и снимать нафик эту плёнку,а то погорит там всё к чертям собачьим.
Обязательная прополка всего и вся ибо у настоящего дачника дача должна быть с иголочки и.т.д
Вот это настоящий отдых.
:lol:
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