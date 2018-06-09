/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Квартиры и повышение зарплат: Шпекбаев пообещал льготы для госслужащих		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Квартиры и повышение зарплат: Шпекбаев пообещал льготы для госслужащих
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32832
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.06.18 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Не секрет, что повышение материального и социального обеспечения напрямую влияет на снижение уровня коррупции. В этой связи агентство оптимизировало треть штатной численности центрального аппарата", - напомнил Алик Шпекбаев.
Читать новость

§ Адам
Re: Квартиры и повышение зарплат: Шпекбаев пообещал льготы для...
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 922
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 09.06.18 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
повышение материального и социального обеспечения напрямую влияет на снижение уровня коррупции Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31260?1528565322
Профайл Посетить вебсайт

§ Адам
Re: Квартиры и повышение зарплат: Шпекбаев пообещал льготы для...
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 922
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 09.06.18 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 70
Пользователей: 0
Всего: 70

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх