alex_60 Re: Снова рубят на проспекте Аль-Фараби #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 173

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:36 по Карбышева ставят ржавые столбики освещения с наклоном намного больше чем Пизанская башня,

прямо посреди тротуаров, выковыривая при этом брусчатку. при этом соответственно ямы .

заделывать точно не будут, ну землей засыпят если.

ну как на Абая . траншеи под провода тоже земелькой засыпают. с бугром.

после дождя сплошная грязь.

слов нет, одни нехорошие слова.



[Исправлено: alex_60, 08.06.2018 - 12:37]