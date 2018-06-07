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≡ Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32831
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В поселке Амангельды (Красный партизан) на участках, где сейчас находятся огороды жителей домов №№ 1, 2 и 3 по ул. Рудненской и дома № 2 по улице Мира, будут проводиться плановые работы ГКП "Костанай-Су".
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§ Seviriya
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Seviriya


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Сообщений: 59
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.06.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
У него же свободного времени куча и свой труд он не считает,а если бы посчитал хотя бы из расчёта 500тнг\час на взрослого человека то наверно ещё бы и в минус ушёл.

так труд зе у него три копейки стоит, привык понимаешь жить в коммунизме. где все общее то есть ничье. :-P
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§ Victor Yang
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10703
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.06.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
даже пахнет, не завидую тем кто рядом, и сажал он дубы в цемент 400 марки и поливал водой, а они не всходили.ээх.

Твоя неадекватность зашкаливает.
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§ alex_60
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
alex_60


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Сообщений: 171
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.06.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
,у меня уже сейчас 1л клубники по 650тнг,причём не какой-нибудь заграничной,а нашей Алма-атинской.


на зеленом не был лет пять наверное. сегодня гостей водил, попросили.
помидоры- 300-350т , у нас в с - 390 ,
земляникой по 500 в литровых банках весь базар завален,
также и на вес , понятно, с голубиное яйцо,откуда не знаю, черешня и прочая лабуда.
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§ Ваш земляк
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Ваш земляк


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Сообщений: 1676
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.06.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Кстати, дачники, а большой ли выхлоп от огорода? Вот именно от выращивания овощей?

Мы как-то в один год на даче собрали одних только помидоров 44 ведра. Дача была в "Железобетонщике", продана при отъезде за очень хорошие по тем временам и ценам деньги( 2000 год, 25 тысяч тенге). А уж сколько шашлыка на той даче было съедено...
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§ Ваш земляк
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Ваш земляк


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Сообщений: 1676
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.06.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А вот на картофель на зиму я себе за 2 недели на дополнительной работе заработаю.

Короче - будешь искать дополнительную работу, чтобы купить картошки на зиму?! Вместо того, чтобы три -четыре раза(дня) за три месяца провести на свежем воздухе?!Плюс нормальная физическая нагрузка. Это многое объясняет...Попади ты в какие-нибудь (не дай Бог!) экстремальные условия, чем питаться будешь?!
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§ Ваш земляк
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1676
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.06.18 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
У него же свободного времени куча и свой труд он не считает,а если бы посчитал хотя бы из расчёта 500тнг\час на взрослого человека то наверно ещё бы и в минус ушёл

С таким подходом про рыбалку тут и заикаться не стОит... Тебе дешевле и проще рыбу на рынке купить...
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§ Victor Yang
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10703
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.06.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Мы как-то в один год на даче собрали одних только помидоров 44 ведра.

В килограммах это сколько? 440? При цене 250 тенге в сезон - это 110 тысяч - где-то по 40 тысяч в месяц. Хотя, если год урожайный - и цена может быть значительно ниже.
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§ yudjin
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
yudjin


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Сообщений: 5346
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.06.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
не завидую тем кто рядом, и сажал он дубы в цемент 400 марки и поливал водой,

вчкушка, иди побейся о бетон башкой... мож поможет...

Цитата:
Добринцофф:
и свой труд он не считает,

а что его считать, мой труд идёт только на пользу... пивного брюха как у Заканыча и видимо Витька не имею. ;-)
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§ Victor Yang
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10703
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.06.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Короче - будешь искать дополнительную работу

Она у меня есть всегда. А была бы дача - работы бы дополнительной не было. И мне выгоднее потратить время на эту работу чем на дачу.
Цитата:
Ваш земляк: чтобы три -четыре раза(дня) за три месяца

Чего?? 4 раза за сезон съездить на картошку? Это будет картошка для колорадского жука, а не для моей семьи.

[Исправлено: Victor Yang, 09.06.2018 - 21:43]
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§ Добринцофф
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Добринцофф


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Сообщений: 6075
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.06.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В килограммах это сколько? 440? При цене 250 тенге в сезон - это 110 тысяч - где-то по 40 тысяч в месяц. Хотя, если год урожайный - и цена может быть значительно ниже.

В том году по осени местные помидоры по 70-100тнг были и никому нафик не нужны.
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§ alex_60
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.06.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И мне выгоднее потратить время на эту работу чем на дачу.


в этом и непонимание. в чем выгода?
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§ alex_60
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.06.18 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вечером в с - помидоры уже по 300 -сейчас ходил.Цитата:
Добринцофф:
В том году по осени


вот ты мне скажи.
ты спекулянт. закупмл на складской- продал в ЗТБ,
ты не устал от этого?
для меня ЛИЧНО это фантастика, что в ЗТБ люди у тебя покупают огурцы, помидоры,лук, землянику?
они что-ли сдурели совсем?
или туда все местные олигархи переехали?
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