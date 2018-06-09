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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1676
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.06.18 - 20:08
Комментарий удален модератором.
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1676
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.06.18 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну и с ходу, пока с Костаная приехал и на дачу..

Я помню чудное мгновенье
Передо мной явился ты
Мой Форум будто привиденье
Слов интеллекта красоты..

Поэт из тебя так себе... Как и писатель...
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12725
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.06.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подытожим немного в экономическом плане..
Курицы на примерно 11 тысяч тенге..
Соки квасы и всякая грушевая отрава, компоты бесплатно, чаи тоже, еще 3 тысячи тенге.
Плюс детям отрава из чипсов, а нужна ли она, когда жареная картошка в мангале?
Пиво просто пригубить еще 3 тысячи тенге.
Нулевка 2 штуки 420 тенге деньги на ветер..
Салаты разгрузить мясо, огурцы всякие и дребедень у южан еще 1000..
Практически 9 взрослых, одному из них уже 15, и трое детей, 12 человек.
Итого примерно бюджетный вариант на 12 человек траты 17 тысяч тенге..
Без отравы из чипсов и всяких бесполезных Нулевок..
И это я еще не пил.
А это еще минус 3 тысячи с бюджета на меня одного..
Ну так чтобы и в рот попало и необидно, на 9 взрослых и троих детей 17 тысяч думаю достаточно..
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1676
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.06.18 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Бальзам кому то на душу..

Всем...
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1676
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.06.18 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Вот ссылка - почитай побольше:

Мозг заклинит... Его хватает только на фотографии и на накидывание на вентилятор...
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1676
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.06.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Курицы на примерно 11 тысяч тенге..

Сколько это в рублях? У нас замаринованная курица стоит 210 рублей кило( бёдрышки), а свинина от 310 до 355 рублей кило, смотря откуда мясо. Пысы. Дорогие у вас шашлыки выходят. У нас свинина в "Светофоре" стоит 180 рублей килограмм.
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1676
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.06.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати! Всех мебельщиков поздравляю с профессиональным праздником!
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12725
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.06.18 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
нас замаринованная курица стоит 210 рублей кило(

У нас Чебаркульская 640 за кило.
Дели на 5 с лишним, на 5.2 допустим, 123 рубля.
Одна курица Чебаркулька выходит примерно 1200 тенге, итого 230 вашими.
Ну считай вот.
А маринованные мы не покупаем, какой там маринад крен его знает..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12725
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.06.18 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
винина в "Светофоре" стоит 180 рублей килограмм

Ты в Светофоре берешь еду?
На наши 936 курс 5.2.
В Светофоре в основном просрочка голимая, из товаров постельное можно дешевле, какие то порошки, и то сыроватые.
Из продуктов вообще ничего..
Брал как то, и сметану и горошки и консервы и сало, все скисшее натуральным образом..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12725
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.06.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А свинину брал по 800 в деревне.
Правда сала много, без сала дороже говядины выходит.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12725
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.06.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
мебельщиков поздравляю с профессиональным праздником

То есть сборщиков китайского ламината?
Спасибо Земляк..
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.06.18 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У нас Чебаркульская 640 за кило.


слушай внимательно. читай. старайся понять.
ТЫ ТУТ КТО? КОГО ИГРАЕШЬ?
старался не обращать внимание, но ты задолбал.
заполнил весь эфир своими курями, пивом и прочее..
короче. кончай дуреть.
ты уже вырос, подумай если есть чем думать.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12725
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.06.18 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
слушай внимательно. читай. старайся понять

Не совсем понял.
Кого слушать.
Кого или что читать.
И кого стараться понять..
Ты про Салаха что ли или про Месси?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12725
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.06.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
старался не обращать внимание,

Где ты старался?
Ты сейчас стараешься?
Нет.
Ко мне какие претензии?
Мне что, о хоккее без конца говорить?
Ну упомянул Овечкина и Стенли и?
Тебя что то не устраивает во мине?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12725
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.06.18 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И третье - старайся и дальше..
Мне вот это не нужно сейчас..
Как было тогда как ты был нерегиненым под десятью никами одновременно и старался докопаться до меня..
Сейчас что, под одним тяжело как то?
Приходится быть пай малшыком?
Самим собой то есть быть не можешь сидя зарегиненым?
А вот я могу..
Тебя бесит?
Нажми на кнопку..
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Страница 778 из 778«1...776777778
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