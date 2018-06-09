112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #11658





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12725

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:13 Подытожим немного в экономическом плане..

Курицы на примерно 11 тысяч тенге..

Соки квасы и всякая грушевая отрава, компоты бесплатно, чаи тоже, еще 3 тысячи тенге.

Плюс детям отрава из чипсов, а нужна ли она, когда жареная картошка в мангале?

Пиво просто пригубить еще 3 тысячи тенге.

Нулевка 2 штуки 420 тенге деньги на ветер..

Салаты разгрузить мясо, огурцы всякие и дребедень у южан еще 1000..

Практически 9 взрослых, одному из них уже 15, и трое детей, 12 человек.

Итого примерно бюджетный вариант на 12 человек траты 17 тысяч тенге..

Без отравы из чипсов и всяких бесполезных Нулевок..

И это я еще не пил.

А это еще минус 3 тысячи с бюджета на меня одного..

Ну так чтобы и в рот попало и необидно, на 9 взрослых и троих детей 17 тысяч думаю достаточно..