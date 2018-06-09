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Куратор темы: drakon
§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12725
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.06.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы нашу погоду украли..
У нас попрохладнее..
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13947
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.06.18 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вывел воду на улицу,на этом моя работа-

закончилась. Барьара - поливает. Мне нельзя
такую работу доверять... :lol:
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.06.18 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не, ну не. ни при луне будь сказано.
СУББОТА, а главный по ветке пишет.
что то пошло не так.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.06.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мне нельзя
такую работу доверять..


да,ты по сьемкам спец. и в прямом и переносном.
это известно.

[Исправлено: alex_60, 09.06.2018 - 21:30]
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.06.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сегодня у племянника в реклингхаузене день рождения, посмотри где это .
дожили- сообщают оk- за день- надо поздравить. спасибо им.
поздравил. по whatsapp, такая штука есть, поговорили, посмотрели друг на друга.
хотя у меня на внутренней дверце на кухне все расписано. кто когда родился и кто когда
, ну да. туда. в караганду.

[Исправлено: alex_60, 09.06.2018 - 21:57]
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