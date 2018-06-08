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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12714
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.06.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Марик , таких как ты много оказалось. Во

Но почему переименовали в скотину тогда?
Так бы и было, Говядинка пасется, а не скотина..
- Ах ты Гавядина поганая...
Все же и лучше звучит..
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4154
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 08.06.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Но почему переименовали

в слове "скот" буков меньше, чем в слове ""говядина"... - быстрее произносится :oops: :oops:
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1334
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.06.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Но почему переименовали в скотину тогда?

Скот он и есть скот! :lol:
Он разный бывает и крупнорогатый и парнокопытный... ;-)
А говядина одна!
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12714
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.06.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Овечкин мировая американская звезда..
Вот это да..
Кузнецов кстати тоже..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12714
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.06.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говядэ, вот ведь не знал..
Это как цифра Сорок..
А не Четыредцать..
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.06.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне нравится.
пока в Канаде ругаются между собой, чуть ли не до драки.
Друзья Си и Пу катаются на скоростном поезде , друг Пу лепит гобоули
и тут же угожает друга Си из своих рук.
Баню ему подарил.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12714
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.06.18 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Катоска племяша..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12714
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.06.18 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня на даче..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12714
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.06.18 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня на даче всего 10 человек.
Одного не видать..
На картинке получается 9..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12714
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.06.18 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Собственно сама Чебаркулька, которую объявили зараженной..
Но на огне думаю все бациллы сгорят..
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* Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6074
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.06.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Сегодня на даче всего 10 человек.

Марик почему девушка за мангалом смотрит?
Шашлык женских рук не терпит.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12714
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.06.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и какой же щящлык без.. нулевки..
Я за трезвый ум и за ясное сознание..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12714
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.06.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Марик почему девушка за мангалом смотрит?

Не знаю.
Я не любитель махать там особо, им нравится..
Махают моей двпшкой плакатиком, которой немца встречал в аэропорту..
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