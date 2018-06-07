Цитата: Добринцофф:

У него же свободного времени куча и свой труд он не считает,а если бы посчитал хотя бы из расчёта 500тнг\час на взрослого человека то наверно ещё бы и в минус ушёл.

так труд зе у него три копейки стоит, привык понимаешь жить в коммунизме. где все общее то есть ничье.