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§ NG.kz
«Свалки Костаная». Спрячь за красивым забором...
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32830
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.06.18 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом замусоренном месте возле дома № 4 по ул. Кочубея «НГ» сообщила жительница Костаная Галина СУСЛОВА. - Вокруг электроподстанции скопились кучи мусора, там и ветки деревьев, и всякий хлам скопился, с прошлого года никто не убирал.
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§ Убийца драконов
Re: «Свалки Костаная». Спрячь за красивым забором...
Убийца драконов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 124
Регистрация: 18.11.15
Отправлено: 09.06.18 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналистам надо было с другого торца дома Кочубея 4 посмотреть на свалку. Там такой же бардак в треугольнике между этим домом, Кочубея 2 и Кочубея 1. Каждый из домов принадлежит разным ПКСК ("Юность" и "Партнер"), и эту ничейную территорию никто не убирает.
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