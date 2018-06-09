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§ NG.kz
Казахстан запретил ввоз продукции пяти российских компаний
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32829
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.06.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Министерством сельского хозяйства будет продолжена всесторонняя работа по обеспечению граждан Казахстана безопасной пищевой продукцией, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору", - говорится в сообщении.
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§ 112
Re: Казахстан запретил ввоз продукции пяти российских компаний
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12708
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.06.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
У меня сегодня чебаркульская на шашлыке будет..
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§ Алиса
Re: Казахстан запретил ввоз продукции пяти российских компаний
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4154
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 09.06.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
чебаркульская

С начинкой шашлык ))) не поддерживаешь местного производителя???
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§ 112
Re: Казахстан запретил ввоз продукции пяти российских компаний
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12708
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.06.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
не поддерживаешь местного производителя???

Ну пока что чебаркулька по цене и по вкусу выигрывает у Жасканата2006 исключительно по шашлыку.
Суп с нее никакущий конечно, ну в духовке запечь.
Но как натуральное мясо нет..
Мы то чебаркулек берем только на шашлыки и запеканки, отказавшись кстати от американских окорочков.
Но и те и те накачанные..
Тогда как наши курицы берем постоянно, мясо правда жестковатое, но натуральное..
Беззубым конечно не подойдет..
Ну и сравнение, хотя оно не слишком уместно по цене, 640 против 400.
Практически одинаково.
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§ 112
Re: Казахстан запретил ввоз продукции пяти российских компаний
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12708
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.06.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати вот чебаркулька оттаивает..
Там неимоверное количество вколотой жидкости конечно, но именно за счет химии она мягка и годится для запекания..



Но вот цвет так скажем сильно синий..
У жасканатовских с цветом немного по другому, больше напрминает естественный.
Может то что жир пока еще натуральный..

[Исправлено: 112, 09.06.2018 - 14:36]
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