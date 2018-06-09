112 Re: Казахстан запретил ввоз продукции пяти российских компаний #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12708

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:31 Цитата: Алиса:

не поддерживаешь местного производителя???

Ну пока что чебаркулька по цене и по вкусу выигрывает у Жасканата2006 исключительно по шашлыку.

Суп с нее никакущий конечно, ну в духовке запечь.

Но как натуральное мясо нет..

Мы то чебаркулек берем только на шашлыки и запеканки, отказавшись кстати от американских окорочков.

Но и те и те накачанные..

Тогда как наши курицы берем постоянно, мясо правда жестковатое, но натуральное..

Беззубым конечно не подойдет..

Ну и сравнение, хотя оно не слишком уместно по цене, 640 против 400.

Практически одинаково.