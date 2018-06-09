112 Re: Юрий БОНДАРЕНКО: А что скажут юристы? #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12708

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:26 Хех..

Тов. Бондаренко неизвестно что модели, порноактеры, всякие селебрити и другие участники шоу бизнеса сами как говорится двигатели сего прогресса и именно они это дело очень горячо продвигают сами?

Бузову вон не покажи - Она взорвала интернет, выходя из авто без трусиков!

- 81летняя бабушка Маша утерла нос Эмили РАтаковски показав свои большие формы без лифчика и вышла замуш по любви за какое то там Солнце, который младше ее на 58 лет, и тд и тп..

Да Бузова просто умрет без внимания вместе с этой бабушкой..

В сети к этому основательно подготавливаются и порно модели, так и журналисты.

Это бизнес, Шоу бизнес и нам старичкам с провинции приходится принять новые правила бизнеса журналистов..

Да да, именно бизнеса журналистов, которые сами "плодят" порно моделей или просто моделей, сами снимают их, сами себе откладывают деньги в карман, давая моделям лишь малый процент , но огромную раскрутку..

Да, не без конечно и сопутствующих недостатков, как например педофилия или когда старуха выходит за мальчика, как то там это называется..

Но это нам интересно, за это просматривая их бесконечные сериалы и я и вы тов. Бондаренко, платите деньги, пользуемся их рекламой, вожделяемся..

Выигрывают как говорится все..



[Исправлено: 112, 09.06.2018 - 13:28]