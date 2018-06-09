/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Юрий БОНДАРЕНКО: А что скажут юристы?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: А что скажут юристы?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32829
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.06.18 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нам продемонстрировали некую модель и певицу, которая в неком гостиничном номере за деньги оказывает интимные услуги. Напористо разоблачая, телеморалисты неоднократно демонстрировали наготу модели и ее партнера.
Читать новость

§ Victor Yang
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: А что скажут юристы?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10701
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.06.18 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боюсь что в той съёмке все были в курсе. В шоу-бизнесе неважно каким образом шум вокруг имени поднимать.
Профайл

§ 112
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: А что скажут юристы?
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12708
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.06.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Тов. Бондаренко неизвестно что модели, порноактеры, всякие селебрити и другие участники шоу бизнеса сами как говорится двигатели сего прогресса и именно они это дело очень горячо продвигают сами?
Бузову вон не покажи - Она взорвала интернет, выходя из авто без трусиков!
- 81летняя бабушка Маша утерла нос Эмили РАтаковски показав свои большие формы без лифчика и вышла замуш по любви за какое то там Солнце, который младше ее на 58 лет, и тд и тп..
Да Бузова просто умрет без внимания вместе с этой бабушкой..
В сети к этому основательно подготавливаются и порно модели, так и журналисты.
Это бизнес, Шоу бизнес и нам старичкам с провинции приходится принять новые правила бизнеса журналистов..
Да да, именно бизнеса журналистов, которые сами "плодят" порно моделей или просто моделей, сами снимают их, сами себе откладывают деньги в карман, давая моделям лишь малый процент , но огромную раскрутку..
Да, не без конечно и сопутствующих недостатков, как например педофилия или когда старуха выходит за мальчика, как то там это называется..
Но это нам интересно, за это просматривая их бесконечные сериалы и я и вы тов. Бондаренко, платите деньги, пользуемся их рекламой, вожделяемся..
Выигрывают как говорится все..

[Исправлено: 112, 09.06.2018 - 13:28]
Профайл

§ 112
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: А что скажут юристы?
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12708
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.06.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алла Пугачева в неловком виде..
Хех..
Ну так о ней же тов. Бондаренко, сам ученый, преподаватель, знаток, аналитег говорит?
Значит не зря же это было сфотографировано?
Кстати ее муж сейчас на открытии премии муз тв с Ксенией Собчак гутарит..
Ее пока не видел там..
А Нагиев какой стильный..
Советую не пропустить!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 72
Пользователей: 0
Всего: 72

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх