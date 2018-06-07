/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32829
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В поселке Амангельды (Красный партизан) на участках, где сейчас находятся огороды жителей домов №№ 1, 2 и 3 по ул. Рудненской и дома № 2 по улице Мира, будут проводиться плановые работы ГКП "Костанай-Су".
Читать новость

§ Seviriya
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.06.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
У него же свободного времени куча и свой труд он не считает,а если бы посчитал хотя бы из расчёта 500тнг\час на взрослого человека то наверно ещё бы и в минус ушёл.

так труд зе у него три копейки стоит, привык понимаешь жить в коммунизме. где все общее то есть ничье. :-P
Профайл

§ Victor Yang
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10701
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.06.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
даже пахнет, не завидую тем кто рядом, и сажал он дубы в цемент 400 марки и поливал водой, а они не всходили.ээх.

Твоя неадекватность зашкаливает.
Профайл
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 72
Пользователей: 0
Всего: 72

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх