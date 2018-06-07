Victor Yang:

Кстати, дачники, а большой ли выхлоп от огорода? Вот именно от выращивания овощей? Сколько вкладывается и сколько экономится на урожае?

alex_60:

что свежий воздух, физические нагрузки, плюс воспитание детей в деле понимания что такое труд.

alex_60:

естественно и домашние овощи никто не отменял.

yudjin:

Огурцов, томатов, перцев, баклажанов хватает и для себя наесться и заготовить и мама продает по соседям...