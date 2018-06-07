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Victor Yang:
Кстати, дачники, а большой ли выхлоп от огорода? Вот именно от выращивания овощей? Сколько вкладывается и сколько экономится на урожае?
"Чукотский бизнес" эта дача,есть выгода,но она не материальная а
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alex_60:
что свежий воздух, физические нагрузки, плюс воспитание детей в деле понимания что такое труд.
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alex_60:
естественно и домашние овощи никто не отменял.
Но если есть постоянно более менее норм оплачивая работа то те же экологически чистые овощи и ягоды можно купить у юджина
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yudjin:
Огурцов, томатов, перцев, баклажанов хватает и для себя наесться и заготовить и мама продает по соседям...
У него же свободного времени куча и свой труд он не считает,а если бы посчитал хотя бы из расчёта 500тнг\час на взрослого человека то наверно ещё бы и в минус ушёл.