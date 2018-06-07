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§ NG.kz
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32827
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В поселке Амангельды (Красный партизан) на участках, где сейчас находятся огороды жителей домов №№ 1, 2 и 3 по ул. Рудненской и дома № 2 по улице Мира, будут проводиться плановые работы ГКП "Костанай-Су".
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* Seviriya
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Seviriya


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Сообщений: 58
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.06.18 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
как выше сказано "липки и дубки"

которые не всходят......................а жаль. :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
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§ Добринцофф
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Добринцофф


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Сообщений: 6073
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.06.18 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
люди на них пашут и вкалывают....

Ооо вот ещё один веский аргумент в пользу само захвата появился,то есть еду я такой по ЗТб и вижу 10 соток заросшей бурьяном земли,останавливаюсь и говорю сам себе "всё я буду пахать и вкалывать на благо своей семьи" после этого огораживаю участок ,начинаю садово-огородные работы и мне нас...ть чей он,что там под этим участком газ,связь,водопровод без разницы ,ведь я буду"пахать и вкалывать".
В пятиэтажке в ЗТБ такие пахари разбили самовольно под окнами огороды ,а когда они все дружно начинают поливать свои огурчики то на 4-5 этаже люди помыться не могут потому, что давления не хватает.
Но это всё мелочи ведь люди "пашут и вкалывают".
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§ Ваш земляк
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Ваш земляк


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Сообщений: 1665
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.06.18 - 02:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие вы все злые! А людей действительно жаль.Не от хорошей жизни начинали тогда такие огородики сажать. Выживали. И я бы посмотрел, как бы Янг вопить начал, если бы его такое коснулось. Или гриву бы повесил и молча начал заборчик разбирать?!
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§ Victor Yang
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10700
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.06.18 - 08:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Янг живет по инструкциям,

Я не живу по инструкциям. По инструкциям (а точнее - нормативным документам) живёт государство. По-другому просто никак.
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§ Victor Yang
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10700
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.06.18 - 08:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
не от нурлыкунской жизни они этим занимаются... а пропитания ради

Именно по этой причине их никто и не трогал все эти годы.
Кстати, дачники, а большой ли выхлоп от огорода? Вот именно от выращивания овощей? Сколько вкладывается и сколько экономится на урожае? Отбросив лирику о домашних овощах, свежем воздухе и полезных физических нагрузках?
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§ Victor Yang
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10700
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.06.18 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
я бы посмотрел, как бы Янг вопить начал, если бы его такое коснулось. Или гриву бы повесил и молча начал заборчик разбирать?!

Ай, какая замечательная манипуляция!! При такой постановке вопроса - что бы я ни ответил - буду в проигрыше - либо вопить начну, либо гриву повешу.
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§ alex_60
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.06.18 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Отбросив лирику о домашних овощах, свежем воздухе и полезных физических нагрузках?


хоть для меня это уже все в прошлом. скажу.
что свежий воздух, физические нагрузки, плюс воспитание детей в деле понимания что такое труд.
это не лирика. эти вещи- может быть и есть самое главное..
"потому-что совместный труд для моей пользы, он обьединяет.".
как сказал один известный кот.
естественно и домашние овощи никто не отменял.
тем более если посмотреть что это было лет 20-30 назад.
экономически сейчас наверное да, выгоды нет.
но для людей привыкших к этому- это "наркотик", без которого они уже не могут.
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§ yudjin
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
yudjin


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Сообщений: 5344
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.06.18 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
которые не всходят...................

вчкушка, это у таких как ты и подобных рукож..ых озеленителей "не всходит"...
хотя кому я объясняю...
А у меня усё цветёт, растёт и пахнет...

Цитата:
Victor Yang:
Кстати, дачники, а большой ли выхлоп от огорода?

Приличный.... уверен, ты столько не купишь, сколько я со своих 4-х соток собираю урожая...начиная от пучка зелени и заканчивая картофелем. К примеру, литр клубники-малины дачной стоит около 1000...я одной малины соберу минимум тыщ на 10... а это уже практически стоимость годовой оплаты членского взноса. А малина требует минимального ухода: полив, подвязывание, уборка-обрезка.
Плюсуй к этому по ведру 10 л смородины красной и чёрной, литров 5 клубники, яблоки, сливы, крыжовник... Огурцов, томатов, перцев, баклажанов хватает и для себя наесться и заготовить и мама продает по соседям...
дальше считать будешь....
и это не говоря как ты сказал "лирики" про свежий воздух, экологически чистые овощи, полезность труда и просто отдых души...
Но тут такое дело, землю надо либо любить, либо... ходить к Добринцову за петрушкой.

[Исправлено: yudjin, 09.06.2018 - 10:43]
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§ amduscias
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6263
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 09.06.18 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
дачники, а большой ли выхлоп от огорода?


Вот тут ответ. И, главное, всё - правда. Говорю как дачница.))) Уральские пельмени. Теплица. Ваше огородие.

https://www.youtube.com/watch?v=bISHkwu6N6s

[Исправлено: amduscias, 09.06.2018 - 10:56]

[Исправлено: amduscias, 09.06.2018 - 10:58]

P.S. Что стало с сайтом? активные ссылки не вставляются, три раза уже пытаюсь. Всё делаю правильно.

[Исправлено: amduscias, 09.06.2018 - 10:59]
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§ Victor Yang
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10700
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.06.18 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
К примеру, литр клубники-малины дачной стоит около 1000...я одной малины соберу минимум тыщ на 10

Я спрашивал конкретно про овощи. С ягодами может выхлоп и будет, учитывая цены на них. А вот на картофель на зиму я себе за 2 недели на дополнительной работе заработаю.
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§ Добринцофф
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Добринцофф


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Сообщений: 6073
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.06.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Кстати, дачники, а большой ли выхлоп от огорода? Вот именно от выращивания овощей? Сколько вкладывается и сколько экономится на урожае?

"Чукотский бизнес" эта дача,есть выгода,но она не материальная а
Цитата:
alex_60:
что свежий воздух, физические нагрузки, плюс воспитание детей в деле понимания что такое труд.

Цитата:
alex_60:
естественно и домашние овощи никто не отменял.

Но если есть постоянно более менее норм оплачивая работа то те же экологически чистые овощи и ягоды можно купить у юджина
Цитата:
yudjin:
Огурцов, томатов, перцев, баклажанов хватает и для себя наесться и заготовить и мама продает по соседям...

У него же свободного времени куча и свой труд он не считает,а если бы посчитал хотя бы из расчёта 500тнг\час на взрослого человека то наверно ещё бы и в минус ушёл.
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§ Добринцофф
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6073
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.06.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Но тут такое дело, землю надо либо любить, либо... ходить к Добринцову за петрушкой.

Ну можно не только за петрушкой,у меня уже сейчас 1л клубники по 650тнг,причём не какой-нибудь заграничной,а нашей Алма-атинской.
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§ Victor Yang
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10700
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.06.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
если бы посчитал хотя бы из расчёта 500тнг\час на взрослого человека то наверно ещё бы и в минус ушёл.

Если альтернативной является ничегонеделание - тариф может быть и меньше.
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* Seviriya
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.06.18 - 13:02
Комментарий проходит проверку.
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* Seviriya
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.06.18 - 13:04
Комментарий проходит проверку.
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