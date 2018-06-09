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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: А что скажут юристы?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32827
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.06.18 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нам продемонстрировали некую модель и певицу, которая в неком гостиничном номере за деньги оказывает интимные услуги. Напористо разоблачая, телеморалисты неоднократно демонстрировали наготу модели и ее партнера.
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§ Victor Yang
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: А что скажут юристы?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10700
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.06.18 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боюсь что в той съёмке все были в курсе. В шоу-бизнесе неважно каким образом шум вокруг имени поднимать.
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