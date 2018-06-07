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§ NG.kz
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32825
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В поселке Амангельды (Красный партизан) на участках, где сейчас находятся огороды жителей домов №№ 1, 2 и 3 по ул. Рудненской и дома № 2 по улице Мира, будут проводиться плановые работы ГКП "Костанай-Су".
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§ Seviriya
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Seviriya


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Сообщений: 56
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.06.18 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
как выше сказано "липки и дубки"

которые не всходят......................а жаль. :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
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§ Добринцофф
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Добринцофф


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Сообщений: 6071
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.06.18 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
люди на них пашут и вкалывают....

Ооо вот ещё один веский аргумент в пользу само захвата появился,то есть еду я такой по ЗТб и вижу 10 соток заросшей бурьяном земли,останавливаюсь и говорю сам себе "всё я буду пахать и вкалывать на благо своей семьи" после этого огораживаю участок ,начинаю садово-огородные работы и мне нас...ть чей он,что там под этим участком газ,связь,водопровод без разницы ,ведь я буду"пахать и вкалывать".
В пятиэтажке в ЗТБ такие пахари разбили самовольно под окнами огороды ,а когда они все дружно начинают поливать свои огурчики то на 4-5 этаже люди помыться не могут потому, что давления не хватает.
Но это всё мелочи ведь люди "пашут и вкалывают".
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§ Ваш земляк
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Ваш земляк


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Сообщений: 1665
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.06.18 - 02:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие вы все злые! А людей действительно жаль.Не от хорошей жизни начинали тогда такие огородики сажать. Выживали. И я бы посмотрел, как бы Янг вопить начал, если бы его такое коснулось. Или гриву бы повесил и молча начал заборчик разбирать?!
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* Victor Yang
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Victor Yang


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Сообщений: 10696
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.06.18 - 08:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Янг живет по инструкциям,

Я не живу по инструкциям. По инструкциям (а точнее - нормативным документам) живёт государство. По-другому просто никак.
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* Victor Yang
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10696
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.06.18 - 08:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
не от нурлыкунской жизни они этим занимаются... а пропитания ради

Именно по этой причине их никто и не трогал все эти годы.
Кстати, дачники, а большой ли выхлоп от огорода? Вот именно от выращивания овощей? Сколько вкладывается и сколько экономится на урожае? Отбросив лирику о домашних овощах, свежем воздухе и полезных физических нагрузках?
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