Цитата: yudjin:

люди на них пашут и вкалывают....

Ооо вот ещё один веский аргумент в пользу само захвата появился,то есть еду я такой по ЗТб и вижу 10 соток заросшей бурьяном земли,останавливаюсь и говорю сам себе "всё я буду пахать и вкалывать на благо своей семьи" после этого огораживаю участок ,начинаю садово-огородные работы и мне нас...ть чей он,что там под этим участком газ,связь,водопровод без разницы ,ведь я буду"пахать и вкалывать".

В пятиэтажке в ЗТБ такие пахари разбили самовольно под окнами огороды ,а когда они все дружно начинают поливать свои огурчики то на 4-5 этаже люди помыться не могут потому, что давления не хватает.

Но это всё мелочи ведь люди "пашут и вкалывают".