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§ NG.kz
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32824
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В поселке Амангельды (Красный партизан) на участках, где сейчас находятся огороды жителей домов №№ 1, 2 и 3 по ул. Рудненской и дома № 2 по улице Мира, будут проводиться плановые работы ГКП "Костанай-Су".
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* Seviriya
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.06.18 - 00:29
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§ Добринцофф
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6071
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.06.18 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
люди на них пашут и вкалывают....

Ооо вот ещё один веский аргумент в пользу само захвата появился,то есть еду я такой по ЗТб и вижу 10 соток заросшей бурьяном земли,останавливаюсь и говорю сам себе "всё я буду пахать и вкалывать на благо своей семьи" после этого огораживаю участок ,начинаю садово-огородные работы и мне нас...ть чей он,что там под этим участком газ,связь,водопровод без разницы ,ведь я буду"пахать и вкалывать".
В пятиэтажке в ЗТБ такие пахари разбили самовольно под окнами огороды ,а когда они все дружно начинают поливать свои огурчики то на 4-5 этаже люди помыться не могут потому, что давления не хватает.
Но это всё мелочи ведь люди "пашут и вкалывают".
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