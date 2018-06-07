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alex_60:
Ну что же ты в одном потоке про разные вещи то говоришь?Цитата:
alex_60:
эти огороды, как и у меня было, 30 лет назад появились. о чем ты лепечешь? какие цоны, какие документы?
Да просто дела никому тогда до этого не было. Вот и гребли, кто что мог, полагая что это на вечно... Цитата:
alex_60:
у меня до сих пор гараж в Мичурине, он в моей собственности,сдаю в аренду, но земля - не моя, в аренде у государства, потому как в зоне ЛЕП.
Так ведь всё же оформлено и по строке закона.
Хотя да, учитывая плотность населения и территорию, можно было бы и даром раздавать, где то в степях. Но в данном случае, всё же самозахват.
[Исправлено: elektron, 08.06.2018 - 15:45]