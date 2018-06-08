olegggon Re: Ремонтом оставшейся части пр. Абая в Костанае будет... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 886

Регистрация: 01.07.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:21 Опять "пурга" от властей. Короче, у нас и в стране и в городе нет стандартов качества дорог, а есть тендеры с непонятными участниками, ни за что не отвечающами за свои работы, которые никто не хочет переделывать непонятно за чей счет и т. д.