/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ремонтом оставшейся части пр. Абая в Костанае будет заниматься ТОО «Ван»		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Ремонтом оставшейся части пр. Абая в Костанае будет заниматься ТОО «Ван»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32824
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.06.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В прошлом году был отремонтирован участок от путепровода по ул. Карбышева до ул. Тауелсиздик. Генеральным подрядчиком значилась фирма РГП «Енбек-Костанай». Проводить реконструкцию второго участка будет другая фирма - ТОО «Ван».
Читать новость

§ olegggon
Re: Ремонтом оставшейся части пр. Абая в Костанае будет...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 886
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 08.06.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять "пурга" от властей. Короче, у нас и в стране и в городе нет стандартов качества дорог, а есть тендеры с непонятными участниками, ни за что не отвечающами за свои работы, которые никто не хочет переделывать непонятно за чей счет и т. д.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 61
Пользователей: 1
Всего: 62

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх