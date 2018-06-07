Цитата: alex_60:



Ну что же ты в одном потоке про разные вещи то говоришь?Цитата: alex_60:

эти огороды, как и у меня было, 30 лет назад появились. о чем ты лепечешь? какие цоны, какие документы?

Да просто дела никому тогда до этого не было. Вот и гребли, кто что мог, полагая что это на вечно... Цитата: alex_60:

у меня до сих пор гараж в Мичурине, он в моей собственности,сдаю в аренду, но земля - не моя, в аренде у государства, потому как в зоне ЛЕП.

Так ведь всё же оформлено и по строке закона.



Хотя да, учитывая плотность населения и территорию, можно было бы и даром раздавать, где то в степях. Но в данном случае, всё же самозахват.



[Исправлено: elektron, 08.06.2018 - 15:45]