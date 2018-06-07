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§ NG.kz
Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за работ коммунальщиков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32824
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В поселке Амангельды (Красный партизан) на участках, где сейчас находятся огороды жителей домов №№ 1, 2 и 3 по ул. Рудненской и дома № 2 по улице Мира, будут проводиться плановые работы ГКП "Костанай-Су".
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§ Маркс
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 08.06.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вообще то если по всем правилам,то за самозахват земель надо было ещё и штраф выписать,а то у нас привыкли заборы чуть ли не на проезжую часть выносить,действую по принципу застолбил,огородил значит моё.

Да уж такие захватчики, прямо кино и немцы. Люди в поселке захватили землю. Вместо свалочного мусора и пыли от голой поверхности, теперь дополнительный кислород поступает в атмосферу. Не наоборот ли, что захватчики - это те, кто уничтожает зелень в городах и поселках.

Вон yudjin и ему подобные деятели тоже захватчики. Цветочки сажают во дворах, липки, дубки всякие, кустики. Тоже огораживают их от остального населения. Штрафами их надоть. Всю ихнюю самодеятельность спилить, как положено по правилам. Пусть 30 лет на этом месте будет лишь голая потрескавшаяся земля, ласкающая взор своей законностью.
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§ Victor Yang
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10694
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.06.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Люди в поселке захватили землю.

Представляешь, да. В поселке тоже есть частная собственность.
Цитата:
Маркс:
Вон yudjin и ему подобные деятели тоже захватчики. Цветочки сажают во дворах, липки, дубки всякие, кустики.

Так сажается это не на коммуникации и не только для себя и своей семьи.
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§ elektron
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1333
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.06.18 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну началось в колхозе утро, то ли вечер. ;-)
Маркс, какая разница, что там было бы?Цитата:
Маркс:
Вместо свалочного мусора и пыли от голой поверхности,

Откуда такие суждения? Росла бы себе травка или ещё что "дикое".
А это всё же самозахват. Есть законы регулирующие не только данные деяния. И они (эти законы) для того и есть, что бы соблюдались и работали. А то так и до анархии не далеко :oops: Цитата:
Маркс:
ихнюю самодеятельность спилить, как положено по правилам.

По каким правилам? Если участок земли принадлежит домо- (квартиро)владельцам и не мешает обслуживанию, имеют полное право.
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§ alex_60
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
alex_60


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Сообщений: 162
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.06.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Да уж такие захватчики, прямо кино и немцы. Люди в поселке захватили землю. Вместо свалочного мусора и пыли от голой поверхности,


они не понимают. Янг живет по инструкциям,это понятно.
Добринцов- вообще не пойму куда его повело.
Всегда в поселках садили на задах. на свободных землях.
У нас в Мичурина , за домом , садом- огородом- лично садил еще шесть соток картошки.
выкорчевывл карагачи,всякие заросли травы, перекапывал и садил.
законники блин.
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§ Добринцофф
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6069
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.06.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Всегда в поселках садили на задах. на свободных землях.

Ну вот,а я чё говорил.
Ключевое слово "всегда так делали" значит можно.
Вот это вот "всегда так делали" в понимании алекса,что то вроде разрешения на строительство и гос акта на землю.
Зачем собирать кучу документов и обивать пороги ЦОНов что бы получить разрешительные документы на использовании земли если есть один веский аргумент "да мы всегда так делали" :lol:

[Исправлено: Добринцофф, 08.06.2018 - 20:15]
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§ alex_60
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.06.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Зачем собирать кучу документов и обивать пороги ЦОНов что бы получить


ты конкретно не вьезжаешь что ли?
эти огороды, как и у меня было, 30 лет назад появились.
о чем ты лепечешь? какие цоны, какие документы?
ну ладно, я дом продавал, поехали, говорят у вас сарая номер шесть нет в плане.
а сидели уже у нотариуса. ну ладно, оформили за полчаса, но это другое.
что то не видел чтобы вы с "нормативщиком" хоть раз тут выступили с осуждением
коррупционеров, которые вагонами деньги из казны тащат. ни разу.
а тут к огородам которым тридцать лет, В ПОСЕЛКЕ, ВДРУГ прицепилились.
вот такие вы .. самозахват, штрафовать.
может сразу к стенке?
рс. сказано же -землю нельзя оформить огородникам.
у меня до сих пор гараж в Мичурине, он в моей собственности,сдаю в аренду,
но земля - не моя, в аренде у государства, потому как в зоне ЛЕП.
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§ elektron
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1333
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.06.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Ну что же ты в одном потоке про разные вещи то говоришь?Цитата:
alex_60:
эти огороды, как и у меня было, 30 лет назад появились. о чем ты лепечешь? какие цоны, какие документы?

Да просто дела никому тогда до этого не было. Вот и гребли, кто что мог, полагая что это на вечно... :-x Цитата:
alex_60:
у меня до сих пор гараж в Мичурине, он в моей собственности,сдаю в аренду, но земля - не моя, в аренде у государства, потому как в зоне ЛЕП.

Так ведь всё же оформлено и по строке закона. 8-)

Хотя да, учитывая плотность населения и территорию, можно было бы и даром раздавать, где то в степях. Но в данном случае, всё же самозахват.

[Исправлено: elektron, 08.06.2018 - 15:45]
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§ alex_60
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.06.18 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Так ведь всё же оформлено и по строке закона.


потому что иначе гараж нельзя было приватизировать.
если было бы можно без аренды земли гараж оформить - так и было бы сделано.
понятно вроде обьяснил.
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§ alex_60
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.06.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
приватизировать.


чтобы понятно было- приватизизовать- это оформить СВОЙ гараж на свое имя документально.
как владельца.
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§ elektron
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1333
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.06.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Ну так про то и статья. Было бы можно приватизировать, наверняка бы прошло бы. Но там коммуникации и никто не мог дать разрешения (ну или его самое получить) на приватизацию. Отсюда и проблемы. Самострой, ну или в данном случае самосад.
Тоже понятно же. Или жители там хотят остаться без снабжения? сомневаюсь
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§ alex_60
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.06.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
чтобы понятно было


чтобы еще понятней, землю на задах под картошку за пределами участка
никто и не собирался продавать, а вот гараж- вещь ликвидная, продается.

[Исправлено: alex_60, 08.06.2018 - 20:52]
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§ alex_60
Re: Остаться без огородов могут жители пригорода Костаная из-за...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.06.18 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но там коммуникации и никто не мог дать разрешения


я так понял по статье, что как там проходят трубы они толком
и не знали. скорее всего документация утеряна.
сначала-будем копать за забором, потом начали забор разбирать.
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